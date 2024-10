Giornata della memoria, il ricordo della Consulta provinciale degli studenti

Per non dimenticare gio 31 ottobre 2024

CAMPOBASSO. La Consulta provinciale degli Studenti di Campobasso ricorda con profondo dolore le 28 vittime del tragico terremoto che ha colpito San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002, un evento che ha segnato per sempre la comunità molisana e l’intero Paese.

In quella fatidica mattina, alle 11:32, il crollo della scuola elementare ha portato via la vita di un’intera generazione di bambini, insieme a una maestra, lasciando un vuoto indelebile nel cuore di tutti. Nicola Di Toro, segretario della Consulta Provinciale degli Studenti di Campobasso, ha dichiarato: “Da ventidue anni, il 31 ottobre ci richiama al ricordo di quei 28 piccoli angeli, strappati alle loro famiglie e alla loro comunità da un sisma devastante che fermò il Molise, immergendolo in un silenzio assordante. Quel giorno non è solo una data, ma un monito: la sicurezza nelle scuole non è negoziabile. Deve essere un impegno primario e irrinunciabile, da tenere ben saldo nelle menti di tutti”.

Di Toro ha poi aggiunto: “A nome della Consulta Provinciale degli Studenti di Campobasso, vogliamo esprimere la nostra vicinanza, anche se non possiamo essere presenti fisicamente, con quanti oggi si trovano a San Giuliano per la cerimonia di commemorazione. Siamo lì col cuore, uniti nel ricordo di Antonio Astore, Antonella Borrelli, Michela Buonagurio, Maria Colantuono, Melisa De Lisio, Sergio Di Cera, Antonio Di Renzo, Maria Di Renzo, Lorenzo Francario, Luca Iacurto, Paolo Iacurto, Valentina Ianiri, Domenico Lafratta, Morena Morelli, Gianni Nardelli, Giovanna Nardelli, Luigi Occhionero, Luigi Petacciato, Maria Picanza, Raffaele Picanza, Valentina Picanza, Gianmaria Riggio, Luca Riggio, Costanza Serrecchia, Martina Vassalli, Umberto Visconti, Giovanna Ritucci e la maestra Carmela Ciniglia.

Speriamo che le scuole di tutta la Regione e di tutta Italia possano, già dal prossimo anno, visitare il memoriale e riflettere su ciò che è accaduto. Ricordare è un dovere. Riflettere è un obbligo morale per evitare che simili tragedie possano mai più ripetersi”.