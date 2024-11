La luce delle fiaccole continua a illuminare i luoghi del ricordo

La luce delle fiaccole continua a illuminare i luoghi del ricordo

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Uno dei momenti più intensi nella commemorazione a San Giuliano di Puglia, la fiaccolata che illumina i luoghi del ricordo nella vita che continua.

La luce delle fiaccole continua a illuminare i luoghi del ricordo. Un passaggio di testimone, da chi è sempre presente e resta nel cuore di tutti, ai bambini che oggi sarebbero adulti.

Un abbraccio ideale per accompagnare venti anni, un tempo così lontano e così vicino, l'essere parte di una storia che inizia alle 11.32 del 31 ottobre 2002 e ha cambiato per sempre un territorio ancora ferito. Una terra e persone di grande dignità che, tuttavia, non vogliono perdere la speranza e continuano a vivere con i volti dei bambini e della maestra impressi nell'anima.

Come sempre, anche in questa edizione 2024, la prima col sindaco Antonello Nardelli, in tanti hanno partecipato alla fiaccolata della memoria organizzata dal Comitato vittime della scuola elementare nella serata di lunedì 31 ottobre.

L'iniziativa al parco della memoria, col lancio dei palloncini, quindi il corteo di fiaccole si è snodato verso la nuova piazza del paese ricostruito, sostando in diverse stazioni in cui i genitori hanno letto dei passi del Vangelo e pregato insieme. Nel corteo anche uno striscione per la strage di Viareggio.

