Banche dati e attacchi informatici, Della Porta "interroga" il ministro Piantedosi al Senato

ROMA. Il senatore molisano di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta, nel pomeriggio di ieri, ha rivolto una interrogazione sull'incremento della sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo a quelle di competenza del Ministero dell'interno, per tre minuti, al ministro Matteo Piantedosi, che proprio il giorno prima era stato in Molise all'UniMol.

«Signor Ministro, la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi di indagine delle Forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio su cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti. Al centro dell'indagine vi è la società Equalize Srl, attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente ai dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente. Tra gli indagati vi sono il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della predetta società. Le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini.

La recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'implementazione degli standard di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo a tal fine il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del cybercrimine sempre più sofisticate.

Si chiede di sapere, quindi, quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili gravi episodi e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese».

Il ministro Piantedosi ha così risposto: «Ho attivato le necessarie verifiche interne, dalle quali l'ipotesi di hackeraggio dall'esterno dell'infrastruttura del Ced del Ministero dell'interno non è risultata, allo stato, riscontrata. Il Ministero dell'interno ha intrapreso da tempo un percorso di valutazione e di miglioramento per garantire standard elevati nella gestione delle informazioni sensibili, fermo restando che le banche dati del Viminale presentano, dal punto di vista tecnologico, adeguati livelli di sicurezza.

Aggiungo che, in relazione allo stato attuale delle indagini, la prefettura di Milano, lo scorso 28 ottobre, ha provveduto a sospendere le licenze concesse in favore di due indagati per l'esercizio di attività investigativa privata e di raccolta di informazioni commerciali. Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, pongono il tema della gravità dei comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici, alterando le regole della democrazia.

È indubitabile che il Governo, sin dal suo insediamento e quindi ben prima delle indagini a cui ho fatto cenno, abbia riservato una specifica attenzione al potenziamento della sicurezza cibernetica. Ne costituiscono prova evidente il lavoro sul piano organizzativo delle strutture dedicate, a partire dall'Agenzia per la sicurezza cibernetica, e sul piano normativo l'approvazione della recente legge n. 90 del 2024. Con tale legge è stata prevista un'articolata serie di interventi che vanno proprio nella direzione di implementare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei crimini informatici e di rafforzamento complessivo della cybersicurezza nazionale.

Nel contesto di un mirato inasprimento del quadro sanzionatorio penale per i reati informatici più gravi, è stato anche rimodulato il reato di estorsione adattandolo alle dinamiche dei programmi informatici dannosi che compromettono i dispositivi digitali a fini di riscatto (il cosiddetto ransomware).

Un particolare approfondimento è stato svolto in relazione ai legami tra la sicurezza informatica e quella economico-finanziaria, prevedendo una configurazione del Nucleo per la cybersicurezza, a cui partecipano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il governatore della Banca d'Italia, che appena due giorni fa si è riunito per approfondire ed affrontare in chiave sistemica i più attuali aspetti legati alla sicurezza informatica del Paese.

Le capacità di prevenzione e risposta della minaccia cibernetica attribuite alla Polizia postale sono state ulteriormente implementate mediante la creazione di appositi nuclei operativi coordinati dal Centro nazionale anticrimine informatico e per la protezione delle infrastrutture critiche, in grado di gestire tra il 2022 e il 2023 oltre 25.000 attacchi informatici classificati come rilevanti e più di 8.000 nei primi otto mesi del 2024, nonché attraverso la costituzione di un'apposita sezione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo dedicata proprio alla minaccia cyber».

Nella replica, il senatore Della Porta, si è così espresso: «Signor Ministro, lei ci ha ricordato quanto, da un anno a questa parte, è stato fatto per difendere le nostre infrastrutture telematiche e i nostri servizi di sicurezza. D'altra parte, in quest'Aula il 19 giugno abbiamo approvato il disegno di legge sulla cybersicurezza e il Parlamento, nei termini che ci erano stati dettati dall'Unione europea, ha adottato la direttiva NIS2, che cerca di mettere in sicurezza le banche dati pubbliche e anche quelle private, creando un sistema resiliente per aiutare imprese e pubblica amministrazione a difendersi da questi attacchi.

Siamo certi che si stia andando nella giusta direzione. Lei ci ha detto che il Governo non è fermo da questo punto di vista, ma è impegnato ad adottare ulteriori sistemi di difesa cibernetica. Pertanto le dico, a nome del sottoscritto e del Gruppo che in questo momento mi onoro di rappresentare, che ci dichiariamo soddisfatti della sua risposta».