«Fuori c'è una scuola bellissima», i colori dell'autunno al bosco Fantine

CAMPOMARINO. L'autunno è una stagione magica in cui la natura si trasforma con colori caldi e sfumature dorate.

È il momento perfetto per insegnare ai bambini i cambiamenti nella natura, come le foglie che cadono, le temperature più fresche e i frutti autunnali. Il mese di novembre è fatto per esplorare l’ambiente in modi coinvolgenti per far scoprire ai bambini la bellezza e la scienza dell'autunno e far conoscere loro un’insegnante potente: la Natura.

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell'autunno è il cambiamento dei colori delle foglie sugli alberi.

Questo è il momento perfetto per insegnare ai bambini perché le foglie cadono in autunno e spiegare come le piante decidono di lasciar cadere le foglie durante l'inverno ed è anche il momento della raccolta di deliziosi frutti come mele, pere, zucche e castagne.

E’ il periodo in cui molti uccelli migratori iniziano il loro viaggio verso climi più caldi ed è un ottimo momento per insegnare e parlare della migrazione degli uccelli e delle loro incredibili abilità di navigazione.

Novembre è un mese straordinario per insegnare ai bambini la biodiversità e i cambiamenti stagionali. Attraverso attività pratiche, osservazioni in natura e discussioni, i bambini possono sviluppare una comprensione più profonda della bellezza e della scienza che circondano questa stagione affascinante. L'autunno è un momento perfetto per connettersi con la natura e nutrire la curiosità dei bambini verso il mondo che li circonda. Per tutto il mese di novembre, nei giorni di sabato e domenica, i volontari di ABM accoglieranno tutti i bambini, fino ai nove anni di età, presso il centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino, per far conoscere loro i colori, i suoni e fare un bagno di biodiversità in una stagione perfetta per vivere la natura e passando un’ora di qualità tra i boschi.

È gradita la prenotazione al 351.5035633 oppure 339.7517592.