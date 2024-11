Hallo... Win: al liceo Jacovitti, alle radici di una cultura diversa

"Hallo... Win" al liceo artistico Benito Jacovitti: intervista a Marica Macchiagodena

TERMOLI. Come abbiamo presentato ieri mattina, nell’aula magna del liceo artistico Benito Jacovitti di Termoli, in occasione della festa di Halloween, gli studenti sono stati impegnati in un progetto denominato “Hallo…Win”, dedicato a questo avvenimento.

Avevano già sistemano gli addobbi nella stessa aula magna, oltre a preparare il materiale necessario per votazioni, col giusto estro.

Concorso con giuria formata da ex alunni, da un regista, un fotografo e da chi lavora ai trucchi cinematografici soprattutto nei film horror.

Gli organizzatori di questo progetto sono stati la professoressa Marica Macchiagodena e il professor don Alessio Rucci, d’intesa con la dirigente Maria Maddalena Chimisso.

Per questo evento è stato allestito Il laboratorio di trucco.

Appena arrivata la dirigente ha ribadito che alcuni dubbi si sono subito dissolti grazie al lavoro e all’entusiasmo manifestato dai due docenti e dai ragazzi stessi, e poi continuando ha apprezzato i risultati ottenuti.

Illustrato dai prof il vero intento di questa festa erroneamente considerata pagana.

Niente di tutto ciò, è stato ribadito a chiare lettere, questo evento cultura importata da altri Paesi.

Nell’occasione, ricordata anche la figura di Mimmo Farina, nell’impegno a promuovere il mondo cinematografico, col club Kimera.