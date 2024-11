Staffetta alla guida del Punto nascita, da oggi redini in mano al dottor Vincenzo Biondelli

TERMOLI. Ritardato di un mese l’ingresso in reparto, al via da oggi l’attività del dottor Vincenzo Biondelli al Punto nascita di Termoli.

Il medico originario proprio della nostra città e formatosi in Abruzzo, lasciata la guida del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Pio di Vasto, assume la titolarità in quello del San Timoteo, ricevendo l’eredità del direttore facente funzioni, il dottor Saverio Flocco, che dallo scorso febbraio a oggi ha restituito fiducia a una Uoc nel mirino del tavolo tecnico ministeriale.

Di recente, abbiamo dato notizia dell’inversione di tendenza dei parti, in calo negli ultimi dieci anni e che in questo 2024, finalmente, tornerà in saldo attivo sull’anno precedente.