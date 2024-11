Salvatore Augelli in pensione dopo 41 anni, il commiato del comandante della Polstrada

TERMOLI-LARINO. Ha trascorso quasi 41 anni in servizio nella Polizia di Stato, di recente ha compiuto 60 anni e da oggi è ufficialmente a riposo, diremmo molto ben meritato. Parliamo del comandante della Polizia stradale di Termoli, il sostituto commissario Salvatore Augelli. Chiaro, perdiamo un importante punto di riferimento, oltreché un amico, ma è giusto che dopo oltre 8 lustri di impegno quotidiano, ricavi del tempo per sé e la sua famiglia, le sue passioni, anche se siamo certi che rimarrà in contatto coi suoi agenti. Parliamo di un Cavaliere della Repubblica.

Originario del comune di Lesina, la sua carriera inizia da Agente nel 1983. Nel lontano 1987 venne assegnato al distaccamento Polizia Stradale di Larino. Ha ricoperto vari incarichi tra cui vice comandante e poi comandante del distaccamento. Nel 2017, a seguito di chiusura del reparto frentano, ha assunto il comando presso il distaccamento Polstrada di Termoli dove tuttora comanda con il grado di sostituito commissario. Il 2 giugno 2023, il Capo dello Stato lo ha insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Tra le varie sedi, ha prestato servizio presso il Distaccamento Polizia Stradaledi Portoferraio (LI), Sezione Polstrada Livorno. Nell'anno 1987 assegnato al Distaccamento di Larino.

Oltretutto, è docente formatore per conducenti professionali utilizzo cronotachigrafo analogico/digitale, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.