Al cimitero di Termoli nella ricorrenza di inizio novembre

La commemorazione dei defunti in vernacolo termolese con Nicola Palladino

TERMOLI. Comune di Termoli e società di gestione, che dallo scorso anno è la Gsm, hanno preparato il cimitero per le ricorrenze di inizio novembre, spazio anche agli ambulanti che chiedono di occupare suolo pubblico per la vendita di fiori, piante e lumini.

Un primo novembre che dal punto di vista climatico ha proposto oggi temperature non certo autunnali, che complice la canonica giornata festiva, per di più nell'abbrivio del lungo fine settimana, hanno permesso una visita massiccia al camposanto ai cari estinti. Pensieri e riflessioni, preghiere, anche magari da chi solo in questa occasione riesce a recarvisi.

Prendiamo spunto dal primo verso della bellissima creazione di Totò in "'A Livella": "Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza per i defunti andare al Cimitero, ognuno ll’adda fa’ chesta crianza, ognuno adda tené chistu penziero".

Galleria fotografica