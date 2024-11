Influenza: «Puntiamo a proteggere almeno il 75% della popolazione, invitiamo a vaccinarsi»

Gli obiettivi della campagna vaccinale: l'intervista al dottor Angelo Salzo

TERMOLI. Obiettivo 75% per la campagna vaccinale nella nostra regione. E’ quanto ha messo a fuoco il dottor Angelo Salzo, dell’Asrem, che abbiamo intervistato in occasione di un recente convegno a Termoli, a due settimane dal via alla campagna di prevenzione stagionale.

Non solo vaccinazioni antinfluenzali, ci sono anche richiami contro il Covid, che continua a fari spenti a macinare un po’ di contagi.