Di Santo: con l'arrivo di medici come Biondelli puntiamo ad azzerare la mobilità passiva

TERMOLI. Anche il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, che non è riuscito stamani a essere presente in conferenza stampa, ha espresso favore per l'avvio del nuovo corso al Punto nascita di Termoli.

Dunque, la direzione strategica dell’Asrem continua a profondere forze nel rafforzare i presidi ospedalieri della regione, così come quello termolese.

“Il San Timoteo di Termoli – ha rimarcato Di Santo - è un ospedale di confine fondamentale e con il suo potenziamento, con la venuta di bravi professionisti e le garanzie di cure efficaci ed efficienti, puntiamo a ridurre sempre più, magari fino ad ‘azzerarla’, la mobilità passiva. Al dottor Biondelli l’augurio di un buon e proficuo lavoro”.

L'Asrem sottolinea come il professionista, di origine molisana, torni a casa dall’Abruzzo, portando con sé tutta la sua esperienza e non nascondendo una profonda emozione. «Orgoglioso e onorato nell’intraprendere un nuovo ed importante percorso lavorativo, il dottor Biondelli, questa mattina, a Termoli, ha tenuto una conferenza stampa - seguita in diretta social da Termolionline - ringraziando il presidente della Regione, Francesco Roberti e l’Asrem per l’impegno profuso affinché la sanità molisana venga rilanciata: un progetto che pone al centro i bisogni del territorio promuovendo una medicina vicina alle persone e agli stessi professionisti.

Convinzioni e visioni che puntano all’eccellenza e alla valorizzazione delle risorse umane quali reale valore aggiunto del servizio sanitario».