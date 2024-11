Bambini di San Timoteo da Papa Francesco, il Pontefice augura buona guarigione a don Benito

Bambini di San Timoteo da Papa Francesco, il Pontefice augura buona guarigione a don Benito

TERMOLI. Un mercoledì davvero speciale, quello vissuto dai bambini della parrocchia di San Timoteo, che hanno avuto modo di incontrare, davvero da vicino, Papa Francesco, nell’udienza generale in piazza San Pietro.

Stavolta, non c’era don Benito Giorgetta ad accompagnarli, perché come tutti i fedeli della parrocchia sanno, e non solo loro, sta pensando, finalmente, alla sua salute, dopo un periodo che l’ha visto debilitato.

Così, i ragazzini sono stati assieme a don Luigi Mastrodomenico, e per quattro di loro c’è stata anche la magnifica sorpresa di salire a bordo della Papamobile col pontefice Bergoglio.

Ma non è finita qui, conosciamo il rapporto che lega Papa Francesco a don Benito Giorgetta e allora, in questi giorni per così dire, di cure personali, c’è stata una telefonata con cui don Luigi ha passato Papa Francesco a don Benito, «Colgo l'occasione per augurare una santa notte al don e assicurare le nostre preghiere per la sua salute».

«Grazie Don e ti auguriamo una pronta guarigione», il messaggio che poi è stato condiviso da tutti al parroco di San Timoteo.