Missioni e incontri: la programmazione prende il largo alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Amministrazione comunale delle Isole Tremiti ancora una volta in missione nella capitale, dopo l’incontro sulla Bandiera Blu 2025, è stata la volta della sede di Invitalia, dove una delegazione guidata dalla sindaca Annalisa Lisci e dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, ha discusso delle strategie di valorizzazione dell’arcipelago.

«Continuiamo a lavorare per il Bene Comune – ha reso noto sulla propria pagina social la prima cittadina tremitese, poi ripresa dalla “Riserva Marina” - appuntamento a Roma presso la sede di Invitalia dove con la senatrice Anna Maria Fallucchi abbiamo gettato solide basi per il futuro delle Isole, consolidando progetti già in fase di attuazione e attirandone di nuovi dedicati allo sviluppo del territorio». Per la senatroce Fallucchi: «Valorizzare le Tremiti equivale a valorizzare turisticamente l’intero Gargano e la Capitanata! Dovremmo tutti spingere per la valorizzazione del nostro amato arcipelago, ne sono convinta!»

Intanto, nei giorni scorsi, si è svolta ieri l’assemblea per informare e discutere della fattibilità tecnico-economica relativa all’installazione di nuovi campi di ormeggio nell’area marina protetta.

«Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti che vi hanno preso parte, rappresentando la volontà di una popolazione sempre più attenta alle dinamiche del territorio.

I suggerimenti proposti sono stati portati all’ordine del Consiglio comunale e votati all’unanimità dall’Amministrazione di maggioranza.

L’inclusività continua ad essere uno dei nostri principi, dandoci modo di essere sempre più rappresentativi», la chiosa della sindaca.