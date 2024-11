I "Km di solidarietà" cominciano a correre per trasportare i malati oncologici

Km di solidarietà: l'intervista al Governatore Lions distretto 108/A Mario Boccaccini

TERMOLI. "Km di solidarietà" è il nome dell'iniziativa benefica che ha avuto luogo il 28 agosto 2024, con una cena organizzata presso la sede della Misericordia dai Lions Club Tifernus di Termoli.

L'obiettivo era reperire i fondi necessari per l'acquisto di un nuovo furgone funzionale, destinato a trasportare i pazienti oncologici dalla loro abitazione alle strutture sanitarie per le terapie necessarie a combattere questa terribile malattia. Questa necessità era stata espressa dalla Lilt di Campobasso, che si trovava in difficoltà con mezzi non propri, costringendo i volontari a utilizzare i propri veicoli per offrire il servizio.





Di fronte a questa situazione, i Lions Club, sempre pronti a sostenere opere benefiche, hanno deciso di intervenire per aiutare l'associazione. L'evento ha avuto un successo straordinario, con una partecipazione eccezionale e il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ma c'è di più: la solidarietà e il supporto per l'acquisto del nuovo furgone sono giunti anche da donatori anonimi che, pur non essendo presenti alla cena, hanno contribuito generosamente saputo dell'iniziativa.

Giovedì, davanti alla casa comunale, è stato presentato il nuovo e fiammante mezzo, pronto a supportare i volontari e i pazienti che ne faranno uso.





L'evento è stato benedetto da monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, e ha visto la partecipazione dei vertici dei Lions, incluso il Governatore del Distretto 108, il dottor Mario Boccaccini, insieme ai rappresentanti della Lilt e dell'amministrazione comunale, con il vicesindaco Michele Barile che ha portato i saluti istituzionali e manifestato la gioia per il successo di questo progetto, realizzato per il bene del prossimo e, soprattutto, per chi soffre, che da oggi potrà affrontare le proprie difficoltà con maggiore serenità.

