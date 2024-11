Commemorazione dei defunti al cimitero: «Ritroveremo i nostri cari in un percorso di fede»

TERMOLI. «Vogliamo solo rinnovare la nostra fede nel Signore che ci dà la vita, per questo siamo qui e questo ci apre la speranza perché i nostri fratelli, le nostre sorelle, mia mamma, mio papà, i miei nonni, quanti ho conosciuti non ci sono più su questa Terra».

Messaggi di speranza e di fede nell'eternità, diffusi nell'omelia del vescovo Gianfranco De Luca, oggi pomeriggio nella cerimonia di commemorazione dei defunti, all'esterno della cappella cimiteriale.

«Ecco li ritroverò li, ritroverò nella pienezza della vita, non come una foto sbiadita o un ricordo lontano ma una presenza viva e vivente con la gloria di Dio e sarà una sorpresa, fratelli e sorelle. Perché riconosceremo i nostri cari, ma li vedremo nella bellezza del disegno di Dio cosa che non abbiamo forse colto o appena colto su questa Terra».