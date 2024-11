Pozzo Dolce "illuminato", l'area sarà presto anche video-sorvegliata

TERMOLI. Il mese di novembre ci porterà verso l'anniversario del rogo in cui trovò la morte un giovane senza dimora a Pozzo Dolce.

Proprio nelle ultime settimane sono stati disposti alcuni accorgimenti, come la chiusura dell'accesso all'area e l'ordinanza di demolizione del manufatto che si trasformò in una trappola mortale per l'immigrato.

Ora, la zona è finalmente illuminata e a breve sarà anche videosorvegliata, come ci confermano dall'amministrazione comunale. Un intervento che prevede anche l'azione di bonifica da rifiuti e di sfalcio, col personale di Rieco Sud e consorzio Stabile Terra.

L'ultimo step sarà proprio l'abbattimento del rudere, che vedrebbe la decorrenza dei venti giorni concessi al proprietario scadere a metà novembre. A chiusura di un contenzioso, peraltro, che dura da oltre 8 anni.

Sin dal settembre 2022, come riportato nel provvedimento, la Polizia Municipale e l’Ufficio demanio, aveva certificato lo stato di fatiscenza del chiosco, benché reso inaccessibile dal proprietario con l’infissione di pannelli lignei, dissequestrato dopo i fatti dell'autunno scorso un mese e mezzo fa.

A conclusione di questo percorso, si dovrà poi deciderne la futura destinazione urbanistica, visti i progetti che l'hanno riguardato, soprattutto per la questione parcheggi, ricordiamo che nasceva come area di sosta al coperto.