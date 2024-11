La storia di Salvo e del mulo Fortunato: dal basso Molise si trasferirà alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Chi conosce le Isole Tremiti non può non conoscere Salvo Pipino, detto “Skizzo”.

Poco meno di un mese fa abbiamo pubblicato un servizio inerente il raduno dei muli montati a Guardialfiera, ora, dopo l’evidenza data nella pagina social della Riserva Marina, spunta la storia che lo lega a “Fortunato”, uno dei muli presenti nell’escursione di Guardialfiera e della valle che circonda il Liscione.

«Ad aprile, al massimo maggio, sì imbarcherà e raggiungere la sua nuova casa a San Nicola dovrà potrà vivere in un ambiente incontaminato e a tutta natura. E’ la nuova vita di “Fortunato”, il mulo di Salvo Pipino, per tutti Skizzo, operatore turistico delle nostre Isole. E’ uno dei componenti dell’Associazione “Italia Muli Montati” di Guardialfiera, dove, insieme ad altri appassionati, sta portando avanti un progetto su questo straordinario amico dell’uomo.

“Il mulo non rappresenta solo una risorsa genetica, ma anche un simbolo della storia rurale europea e un esempio di sostenibilità ambientale, con un impatto positivo sui paesaggi e sugli ecosistemi in cui viene reintegrato”, ricordano dall’Associazione. Nasce con questi presupposti l’evento svoltosi di recente con la partecipazione di cavalieri provenienti da Molise, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Campania, Lazio e Toscana, i quali hanno percorso l’anello del Liscione, tra le province di Campobasso e di Foggia, per circa 45 chilometri. Così, dopo un secolo, un mulo torna a calpestare il suolo delle Isole Tremiti dove, al suo arrivo, sarà battezzato.

“Un animale che fa parte della tradizione di queste Isole – commenta Salvo Pipino – e che ora torna protagonista in queste Terre. Con Fortunato c’è un’empatia particolare, un legame molto consolidato. Perché non è vero che i muli sono animali distaccati dal proprio umano: con lui e per lui vivono, sprigionano emozioni e soffrono. Come un qualsiasi animale domestico”. Con queste doti Fortunato si appresta a far sua la “cittadinanza” nelle nostre Isole».