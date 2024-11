Cinque pediatri rispondono al bando Asrem, in quattro indicano Termoli come sede

TERMOLI. Qualcosa si muove sul fronte dei medici pediatri di libera scelta, uno dei vulnus della nostra sanità pubblica, coperta corta che ha generato non poca conflittualità anche nelle sedi locali, visto il “transfert” obbligato a volte a cui sono costretti i familiari.

Rispetto all’ultimo avviso pubblico di ottobre, sono cinque i medici in graduatoria, a cui è stata inviata richiesta di accettazione di incarico temporaneo della durata di 12 mesi; con la possibilità che tale incarico cesserà comunque nel momento in cui verranno individuati i Pediatri titolari aventi diritto all’inserimento a tempo indeterminato negli ambiti carenti.

Si tratta di Maria Grazia Gallo, Francesca Libertucci, Marika Brognoli, Luigi Palmieri e Alessia Di Bona.

I medici iscritti ai corsi di specializzazione potranno svolgere incarico provvisorio solo fino al 31/12/2024.

Quattro dei cinque pediatri di libera scelta, hanno indicato anche Termoli come sede preferenziale, di cui in sede esclusiva (Brognoli e Palmieri) e altri due in condivisione con Agnone e Bojano (Di Bona e Libertucci).