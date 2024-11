«Troppe limitazioni», non si accenderanno le luminarie "Magia di Luci" a Larino

LARINO. Era nell'aria, come lo scorso anno, annuncio di sipario calato sulle luminarie "Magia di Luci" a Larino, ma se nel 2023 alla fine sono state organizzate, stavolta c'è un silenzio plumbeo.

A rendere noto l'annullamento è l'associazione "Larino nel cuore".

«Con il cuore pesante e colmo di rammarico, l’associazione “Larino nel cuore” comunica che, per il Natale 2024/25, l’amata manifestazione “Luminarie di Larino – Magia di Luci” non si svolgerà.

Nonostante l’impegno e la dedizione costanti del gruppo organizzatore, quest’anno non sussistono le condizioni necessarie per la realizzazione dell’evento. Tali difficoltà, note da tempo e non imputabili di certo ai volontari, hanno reso impossibile portare avanti la manifestazione, nonostante il dispiacere per tutti coloro che, anno dopo anno, l’attendono con entusiasmo.

Questa difficile decisione, presa dopo lunghe riflessioni e vari incontri, l’ultimo proprio lunedì 28 ottobre, è il risultato di un’attenta valutazione delle circostanze

"Nonostante gli sforzi incessanti e l’impegno profuso dai nostri volontari, i vincoli imposti dalle locali istituzioni, nostro malgrado, ci impediscono di garantire la qualità e l’impatto emotivo che questa manifestazione ha sempre offerto”. È un colpo al cuore per noi, per i nostri sostenitori, per i commercianti, per i turisti e, soprattutto, per i bambini , che attendono con occhi sognanti questo momento magico dell’anno.

Negli anni passati, abbiamo creato un’esperienza immersiva e coinvolgente, grazie a un’attenta pianificazione e all’implementazione di installazioni artistiche che hanno illuminato le strade e i vicoli del nostro paese. Ogni luminaria non rappresenta solo un elemento decorativo, ma incarna il calore, l’amore e la dedizione che il nostro team ha sempre messo nella realizzazione di questo progetto.

Nonostante le difficoltà incontrate, il nostro spirito resiliente ci spinge a non arrenderci. Tuttavia, le forti limitazioni imposte hanno messo a dura prova la motivazione dei volontari di “Larino nel Cuore”. Con passione siamo già costretti a guardare avanti, nella speranza di poter riprendere più forti e brillanti nell’edizione 2025/26, sempre se ci verrà concesso. La nostra visione è di trasformare queste difficoltà in opportunità, affinché la magia di Larino possa risplendere ancora più intensamente.

“Larino nel cuore” desidera esprimere la più sincera gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno condiviso con noi questa magica avventura. La nostra comunità è la nostra forza, e il nostro amore per Larino continuerà a guidarci. Siamo fiduciosi che, con il supporto di tutti, potremo ripristinare la magia delle luminarie nel prossimi anni.

Con affetto e gratitudine».