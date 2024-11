L’Istituto Boccardi-Tiberio ricorda la figura di Mario Quici

TERMOLI. L’Istituto Boccardi Tiberio partecipa al grave lutto che ha colpito la famiglia per la perdita del dirigente scolastico Mario Quici.

Preside della nostra scuola dal 1999 al 2012, è sempre stato una figura professionale integerrima e attenta alle esigenze degli studenti, soprattutto coloro che vivevano momenti di difficoltà. Disponibile, empatico e mai sopra le righe, si deve al suo impegno l’istituzione di nuovi indirizzi di studio nel Boccardi come quello “Turismo e “Relazione Internazionali e Marketing”.

Sempre grazie ad una sua intuizione, fu creato il corso serale per gli studenti lavoratori.

“A nome del nostro Istituto – afferma Concetta Cimmino, dirigente del Boccardi Tiberio – voglio formulare le condoglianze alla famiglia e alla comunità educante tutta. Quella del Preside Quici è stata una figura importante per lo sviluppo della comunità scolastica e soprattutto un esempio per la città di Termoli: il suo impegno e il suo spirito di abnegazione non andranno dimenticati”.