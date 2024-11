Il ricordo del passato per tracciare la rotta del domani: tributo ai Caduti di tutte le guerre

Giornata nazionale delle Forze Armate: l'intervista al sindaco di Termoli, Nico Balice

TERMOLI. Prima celebrazione ufficiale in fascia tricolore nelle cerimonie istituzionali come sindaco di Termoli per Nico Balice, che aveva preso parte ad alcuni eventi precedenti in luogo del vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano, come il 2 giugno scorso.

Un momento in cui c'è stata emozione, sicuramente, come ha ribadito nell'intervista che ci ha accordato.

Un 4 novembre particolare, molto, visti i conflitti bellici che non accennano a risoluzioni di pace. Nel ricordo dei 600mila uomini che sacrificarono la propria vita per la Patria e per riconquistare territori importanti allo Stato italiano.

In piazza Monumento la deposizione della corona di alloro, coi due agenti della Polizia municipale schierati spalle al monumento ai Caduti di tutte le guerre.





Presenti vertici territoriali e rappresentanze di tutte le forze dell'ordine e dei corpi militari, nonché delle associazioni combattentistiche e d'armi. Una manifestazione proposta in diretta Facebook da Termolionline.

