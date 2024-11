"Il sindaco Puchetti non pensa al problema della sicurezza del Liceo"

LARINO. Continua il botta e risposta sul Liceo Dโ€™Ovidio di Larino. A replicare al sindaco e presidente della Provincia Pino Puchetti, il gruppo "Insieme per Larino.

"Accogliamo favorevolmente ogni intervento finalizzato a ripristinare le condizioni della nuova sede del Liceo Dโ€™Ovidio, ma non possiamo rimanere in silenzio davanti alle dichiarazioni del Sindaco e Presidente della Provincia, Puchetti, che liquida come โ€œ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐโ€ le nostre denunce su una problematica che sta a cuore agli studenti, alle famiglie e allโ€™intera comunitร .

Lungi dallโ€™essere una questione di schieramenti, i fatti riportati si basano su segnalazioni recenti, per altro circostanziate da eventi significativi come lo sciopero studentesco indetto per il ๐Ÿญ๐Ÿด ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ e la lettera indirizzata alla Preside dellโ€™istituito e a Puchetti stesso.

Anche se, come afferma Puchetti, โ€œ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆฬ€ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ขโ€, non si possono ignorare i fatti: la ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ, il ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ (che, anche se realizzato con materiali moderni, non dovrebbe in nessun caso cedere, rischiando di provocare danni gravi agli studenti), la ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ถ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ e la ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ adeguate non sono episodi che si possono semplicemente liquidare come โ€œ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ข 20 ๐˜ฐ 25 ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ง๐˜ขโ€. Al momento della denuncia, queste problematiche erano irrisolte e hanno spinto gli studenti a scioperare e a far sentire la loro voce. Se davvero non vi fosse stato alcun problema, cosa avrebbe motivato i ragazzi a manifestare e le famiglie a esprimere una tale preoccupazione, appena pochi giorni prima del nostro intervento?

Puchetti ha poi giustificato le infiltrazioni come effetto di un collaudo antincendio (ma i collaudi non si tengono prima di utilizzare una struttura?), suggerendo che il problema fosse temporaneo. Tuttavia, le segnalazioni ricevute confermano che tracce di infiltrazioni sono visibili in molteplici aree dellโ€™edificio e che i problemi riscontrati non si limitano a un singolo episodio isolato. Anche il crollo del controsoffitto, che ha costretto gli studenti a trasferirsi temporaneamente in unโ€™aula laboratorio, non รจ stato minimamente citato nella risposta di Puchetti. Dunque, ci si domanda perchรฉ un edificio nuovo mostri cedimenti strutturali a poche settimane dallโ€™inaugurazione.

In merito alla mancanza di lavagne interattive e tradizionali, il Presidente della Provincia ha spiegato che le difficoltร tecniche hanno impedito lโ€™installazione delle LIM provenienti dal vecchio edificio. Si รจ tentato di risolvere il problema con carrelli che, essendo ormai non piรน in produzione, hanno indotto a ordinare nuove lavagne, le quali sono arrivate comunque solo pochi giorni fa. รˆ importante sottolineare che queste problematiche avrebbero dovuto essere affrontate prima dellโ€™apertura della scuola, poichรฉ la carenza di attrezzature didattiche ha lasciato docenti e studenti privi di strumenti essenziali per la qualitร dellโ€™insegnamento per un periodo considerevole.

Questo susseguirsi di errori e aggiustamenti, in una scuola nuova, risulta tuttโ€™altro che ottimale e solleva dubbi sullโ€™adeguatezza della pianificazione per la struttura. Una gestione piรน attenta avrebbe evitato di esporre la scuola a simili disguidi, assicurando ai ragazzi fin dallโ€™inizio un ambiente attrezzato per la loro formazione.

Oltremodo, riteniamo inaccettabile che Puchetti utilizzi la memoria di una tragedia cosรฌ profonda e dolorosa per sminuire le nostre legittime preoccupazioni e accuse. Il 2002 รจ un anno che resta scolpito nella memoria collettiva della nostra Regione, ricordiamo quel tragico evento non solo come un monito, ma come un imperativo per garantire la sicurezza nelle nostre scuole. Lโ€™idea che la nostra opposizione possa essere accusata di sciacallaggio per aver sollevato questioni di sicurezza in un nuovo Liceo รจ, a dir poco, irrispettosa nei confronti delle vittime e delle famiglie colpite da quella tragedia.

Lungi dal voler creare allarmismi, abbiamo raccolto e portato alla luce quanto segnalato dagli studenti e dalle famiglie, e non certo per interesse politico. Il nostro ruolo รจ vigilare per la sicurezza delle strutture pubbliche, non fare โ€œsciacallaggioโ€.

Proprio per tutelare il benessere della comunitร scolastica, stiamo valutando la possibilitร di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, affinchรฉ ogni aspetto critico venga verificato con trasparenza.

Non siamo noi a fare โ€œsciacallaggio politicoโ€; al contrario, stiamo agendo con il solo intento di garantire che gli studenti e il personale possano operare in una struttura sicura e moderna, come giustamente dovrebbero aspettarsi".