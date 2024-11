Servizi cimiteriali in proroga fino a gennaio, nel 2025 attesa la nuova gara d'appalto

TERMOLI. Trascorsi i giorni più affollati dell'anno, relativi alle ricorrenze di inizio novembre, si guarda alla gestione del camposanto.

Venti anni di gestione esterna del cimitero, a Termoli. A decretarlo fu la delibera dell’allora Giunta Di Giandomenico, del 30 novembre 2004, in cui venne stabilito l’affidamento a terzi delle operazioni cimiteriali di competenza comunale in quanto il Comune non era in grado di provvedere con il proprio personale, al fine di assicurare alla cittadinanza un miglioramento qualitativo dei servizi offerti a fronte dell’evoluzione delle esigenze degli utenti.

Terziarizzazione per garantire nel contempo lo sviluppo e la puntuale manutenzione degli impianti e delle strutture cimiteriali, con l'espletamento di tutte le operazioni richieste comprese quelle di tanatoprassi che richiedono capacità attitudinale ed esperienza non indifferibili per ragioni di carattere igienico-sanitario.

In verità, non sono stati 20 anni colmi di virtuosismo, poiché di sviluppo non ce n’è stato a sufficienza, vista la penuria continua di locali.

Interventi tampone, project financing revocati e poi approvati, diverse gestioni.

C’è stato anche un tentativo timido di riportare l’attività all’interno dell’amministrazione, ma un percorso difficile a livello organizzativo ha portato a proroghe ulteriori. Da un anno la gestione è affidata alla ditta Smg srl, che lo avrà in cura almeno fino alla fine del prossimo mese di gennaio.

Intatti, sulla interlocuzione interna al Comune, promossa dall’ingegner Gianfranco Bove, per conoscere le procedure e i tempi di un'eventuale internalizzazione del servizio cimiteriale per la quale l'Amministrazione in più occasioni ha espresso interesse, il riscontro del servizio risorse umane dell'11.10.2024, precisa che nella programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2024 non è, prevista l'assunzione di figure da adibire ai servizi cimiteriali.

La ditta S. M. G. S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario 7 novembre scorso, che è in scadenza al 17.1.2024.

Al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi cimiteriali, aventi natura essenziale, compresa la manutenzione delle strutture e degli impianti, si proroga a far data dal 18 ottobre scorso l’appalto alla ditta S.M.G. S.r.l. ed eventualmente prorogabili nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario sino alla consegna dei lavori.