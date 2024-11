Sipario sulle luminarie, la risposta del Comune dopo un incontro di maggioranza

LARINO. Nessuna dichiarazione in itinere, da parte dell’amministrazione comunale di Larino sulla vicenda delle luminarie 2024-2025. Com’è noto da domenica sera, la rassegna “Magia di luci” a cura dell’associazione “Larino nel Cuore”, non avrà luogo nelle feste natalizie che inizieranno tra poco più di un mese.

Gli organizzatori adducono restrizioni eccessive, da Palazzo Ducale una risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore - così ci è stato riferito, dopo la nostra sollecitazione a conoscere la loro opinione a riiguardo - poiché se ne discuterà in una riunione che la maggioranza e la Giunta Puchetti affronteranno, anche per capire come muoversi, vista l’aspettativa che da tutto il territorio si riversa sulle “Luminarie”.

La questione che vede coinvolgere le istituzioni locali, come riferito dai promotori di un evento che cattura durante il mese che va dall’Immacolata Concezione all’Epifania, è incardinata sulle norme di sicurezza, che il Comune applica, ma su base normativa e regolamentare nazionale.

Nella presa di posizione che ci sarà da parte del Comune capiremo se ci saranno possibili evoluzioni o se davvero si dovranno attendere 13 mesi per tornare a godere delle creazioni illuminate.