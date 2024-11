Capotreno aggredito e sciopero ferroviario, Paduano: «Solidarietà da Fratelli d'Italia»

TERMOLI. Giorno di sciopero nazionale, nel comparto ferroviario, dopo l'efferato episodio che ha visto accoltellare e ferire un capotreno, a Genova. Immediata la reazione delle parti sociali ma non solo.

A esprimere solidarietà a riguardo, è stato anche il segretario organizzativo regionale di Fratelli d'Italia, Luciano Paduano.

«Massimo solidarietà al personale delle ferrovie, quest'ultimo episodio è la goccia che fa traboccare un vaso troppo pieno. Controllori troppo spesso maltrattati e malmenati da chi viene ospitato nella nostra bella Italia.

Lo sciopero di oggi spero smuova le coscienze dagli italiani e non solo loro, coloro che usano i treni per motivo di lavoro, per studio, per visitare qualche altro paese della nazione, denunciare, avvisare la Polizia ferroviaria circa presenze sospette o comportamenti violenti e scorretti, può evitare maltrattamenti non solo al personale delle Ferrovie ma anche a passeggeri che spesso sono giovani che viaggiano nell'angoscia per recarsi anche a scuola».