Regolamento dei centri sociali per anziani in aula nel prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio comunale per il giorno lunedì 11 novembre alle ore 18 in prima convocazione e per il giorno 12 novembre alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta straordinaria, in forma telematica anche in modalità mista, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Deliberazione di g.c. n. 240 del 13-09-2024, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ( art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) - ratifica;

2. Terza variazione all'elenco annuale dei lavori (annualità 2024) e al programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 - ratifica della delibera di giunta comunale n. 256 del 27.09.2024;

3. Modifiche al regolamento di contabilità armonizzato - art 24 commi 1, 2 3 e 4 – art. 26, comma 1- art. 29 comma 2 – art- 30, comma 2 -art. 150 comma 1 - art. 151, comma 2 e art. 154 commi 3 e 5.

4. Approvazione nuovo regolamento centri sociali per anziani del comune di Termoli.

5. Progetto per la realizzazione di una struttura monopiano "o3bet" per test di laboratorio di pertinenza alla sede Unimol (ex colonia marina), fg 12 p.lla 1142. Disposizione dell'efficacia della variante al piano regolatore generale adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 31/05/2024 ai sensi art.19 comma 4 del d.p.r. n.327/2001.

6. Costruzione centro per la preparazione pasti. Disposizione dell'efficacia della variante al piano regolatore generale per le aree site in contrada Casa la croce - art. 19 del d.p.r. n. 327/2001.

7. Proposta di deliberazione di Consiglio comunale prot. N. 69860 del 30.10.2024, avente ad oggetto: modifiche al regolamento del Consiglio comunale.

8. Modifiche al regolamento per le adunanze degli organismi consiliari approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 17.03.2008.

9. Mozione prot. N. 55463 del 29.08.2024, avente ad oggetto: " richiesta di estendere l'orario di chiusura e di spegnimento dell'impianto di illuminazione dello skatepark " Ollive park " sito in via Firenze".

10. Mozione prot. N. 60112 del 19.09.2024, avente ad oggetto: richiesta di maggiore impegno, attenzione e controllo circa le condizioni di pulizia, cura del verde e manutenzione della città di Termoli.

11. Mozione prot. N. 62145 del 30.09.2024, avene ad oggetto: atto di indirizzo in tema di salario minimo per la tutela dei lavoratori impegnati negli appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal comune di Termoli.

12. Mozione prot. N. 62308 del 30.09.2024, avente ad oggetto: riapertura del centro sociale anziani a Difesa Grande.

13. Ordine del giorno prot. 54628 del 26.08.2024, avente ad oggetto: richiesta alla Regione Molise di ricorrere dinanzi la Corte costituzionale contro il ddl recante “disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione”.