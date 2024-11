La lunga notte per la Casa Bianca: l'attesa per le dichiarazioni di Trump e Harris

La lunga notte per la Casa Bianca: l'attesa per le dichiarazioni di Trump e Harris

TERMOLI. Come annunciato ieri, il filmaker termolese Pierfrancesco Citriniti ha trascorso la lunga notte (italiana prima e statunitense poi) nella sfida alle elezioni presidenziali degli Usa.

Sondaggisti battuti, a quanto pare, in attesa dei risultati finali, con Donald Trump in vantaggio nettamente su Kamala Harris che era stata data in vantaggio per lungo tempo, dopo la rinuncia di Joe Biden, con uno sprint ulteriore nelle rilevazioni delle ultime 72 ore. Ma queste previsioni sono state sovvertite dal risultato che sta maturando per la conquista della Casa Bianca.

La partita non è ancora chiusa col sigillo dell'ufficialità, ma è certo che anche le simulazioni effettuate a urne aperte non hanno retto il confronto con la realtà delle cose.

Lo stesso Pierfrancesco, pochi minuti fa conferma che si attende l'uscita pubblica di Trump, mentre per la Harris potrebbe ritardare alla mattina americana. I dati sin qui disponibili danno il candidato repubblicano a 246 contro i 210 della candidata democratica.