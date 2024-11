Nicola Giovanni Montagano al 21esimo Century human values forum

BONEFRO. Nella città di Andong (Corea del Sud) si è svolta in questi giorni la decima edizione del “21st Century Human Values Forum”, all’interno del quale sono state poste le basi di una sfida atta a promuovere valori umanistici universali tramite la costituzione di una nuova piattaforma denominata “World Humanistic Cities Network – WHCN".

Lo scopo di quest'ultima è quello di affrontare le insidie della società moderna, quali il materialismo, la mancanza di pace e l’inquinamento ambientale, mediante la riflessione continua e la cooperazione tra città a livello globale; il tutto avvalendosi dell’esperienza e della saggezza del singolo al servizio della collettività.

Il Molise ha avuto un posto d’onore tra i fondatori di WHCN grazie alla partecipazione, del Sindaco del Comune di Bonefro, l’Avvocato Nicola Giovanni Montagano, che è appena rientrato in Italia dopo aver dato il suo valente contributo. La sua partecipazione è stata possibile grazie ai legami artistici tra il M° Claudia Mariano – pianista di origine molisana e docente di Conservatorio - ed il M° Yoon Soon Cecila Lee – soprano e docente di Conservatorio in Corea, le quali hanno ritenuto di fondamentale importanza dar voce al Molise in una manifestazione di caratura internazionale.

Grazie alla efficiente organizzazione coreana e con il prezioso contributo dei Maestri Roberto DI Carlo ed Ettore Leccese si pongono le basi per creare rapporti di collaborazione e sviluppo con i coreani, considerato il loro particolare interesse per la nostra cultura.

Galleria fotografica