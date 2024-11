«Ci dissociamo dalle polemiche politiche, non si strumentalizzi la scuola»

LARINO. Gli studenti rappresentanti d’istituto del Liceo "D’Ovidio" di Larino, in merito ad alcuni articoli pubblicati sui social e sugli organi locali di informazione relativi a varie problematiche del nostro plesso scolastico, si dissociano completamente da ogni strumentalizzazione politica della vicenda e rivendicano il diritto di affrontare e risolvere i problemi della scuola senza che nessuno utilizzi gli studenti a scopi puramente politici ed elettorali.

«Il giorno 18 ottobre 2024 tutti gli studenti hanno organizzato una giornata di protesta per segnalare alcune problematiche delle aule del nostro nuovissimo Istituto. Volutamente non sono stati informati gli organi di stampa perché la nostra rivendicazione doveva rimanere interna alla scuola.

Le Istituzioni scolastiche, la dirigente, l’Ufficio scolastico regionale, la consulta regionale degli studenti e il presidente della Provincia, organo competente alla soluzione dei problemi delle scuole secondaria di secondo grado, hanno immediatamente accolto l’invito di noi studenti, ci hanno incontrato e ci hanno spiegato il motivo delle problematiche e le soluzioni ai problemi.

La protesta studentesca, che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli studenti del Liceo, era finalizzata solo ed esclusivamente a rendere migliore il nostro istituto. Non abbiamo mai lamentato problemi di sicurezza degli ambienti ma solo piccole problematiche dovute, come ci è stato spiegato, ai collaudi. La risposta e la soluzione dei problemi è arrivata immediatamente e in tempi molto rapidi e le problematiche sono state risolte già da parecchi giorni. Per questa ragione vogliamo ringraziare la Dirigente scolastica, la responsabile di plesso, l’Ufficio scolastico regionale, la consulta regionale degli studenti e la Provincia di Campobasso.

Già da alcuni giorni tutte le aule sono dotate di monitor multimediali di ultima generazione che hanno sostituito le vecchie Lim e le altre problematiche sono ormai chiarite e risolte.

La nostra protesta non era contro la scuola o contro gli organi della Provincia ma finalizzata a migliorare il nostro nuovissimo istituto. Oggi i problemi sono stati risolti. Se in futuro dovessero sorgere altre esigenze saremo pronti a rivendicarle con adeguate forme di partecipazione ed eventualmente, di protesta senza, però, consentire a nessuno di strumentalizzare le nostre legittime rivendicazioni».