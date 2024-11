Portocannone videosorvegliata, progetto finanziato con risparmi sui fondi del Pnrr

PORTOCANNONE. «Portocannone videosorvegliata!» È l'annuncio del sindaco, Francesco Gallo.

«Era questo un altro obiettivo sul tema sicurezza del nostro programma elettorale, oggi possiamo dire con certezza che presto sarà realtà! Con delibera di Giunta comunale, la numero 66 del 22.10.2024, sono state assegnate le risorse a questo importante progetto, a seguito di economie realizzate sui finanziamenti Pnrr del digitale. C’è da precisare infine che queste risorse, libere da poter essere utilizzate anche per altro, sono state destinate a ciò che per noi è priorità in questo momento e rappresenta sicuramente ciò che un’amministrazione comunale può fare per una maggiore sicurezza del territorio.

Nei prossimi giorni verranno affidati i lavori in oggetto e partirà quindi l’iter necessario per la realizzazione degli stessi. Soddisfatti di aver portato a casa un ennesimo risultato che sarà sicuramente tangibile e utile all’intera comunità».