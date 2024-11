A 50 anni dal sacrificio di Paolo Ardò, morì per salvare il marinaio del suo peschereccio

TERMOLI. Una vittima del mare, un sacrificio a quel mondo così “duro”, come quello della pesca.

Sono trascorsi 50 anni, oggi, dalla morte di Paolo Ardò, armatore del peschereccio Nuovo Silvio.

Era l’11 novembre 1974.

In quella mattina c'era un forte vento di scirocco, viste le condizioni meteo, Paolo scese giù al porto per vedere se la sua barca avesse bisogno di rinforzare gli ormeggi.

«A bordo c'era il suo marinaio Casolino, Paolo lo cadere in mare, allora si affrettò a salire a bordo per dargli soccorso – ricorda il nipote Lino - ma nel tentativo di prestargli soccorso non si curò della sua posizione tanto vero che purtroppo rimase schiacciato con la testa "tra il gradino della banchina e la murata della sua barca, mio nonno mori all'istante. Per la grave disgrazia gli venne riconosciuta dal ministero dell'interno una medaglia al valore civile, e una via Paolo Ardò, nella città di Termoli, cosa che peraltro non venne mai istituita». Gesto di alto valore e altruismo che gli è costato la vita.

È una storia piena di coraggio e dedizione, con un impatto che ha lasciato il segno nella storia della comunità di Termoli.