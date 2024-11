Termoli si candida a essere Capitale italiana dell'arte contemporanea per l'anno 2027

TERMOLI. Non basta essere Città del Folklore, come verrà celebrato adeguatamente dopodomani, Termoli punta anche a candidarsi al prestigioso ruolo di Capitale dell’arte contemporanea, istituto che il Ministero della Cultura ha varato, affiancandolo ad altri riconoscimenti, quali quello della Cultura, appunto, e del Libro.

Forte della sua tradizione radicata col Premio Termoli e con l’avvento del Macte, il Museo di arte contemporanea, tra storia e orizzonti futuri, l’amministrazione Balice si candida a esserne la vetrina simbolo nel 2027.

Il riconoscimento è stato istituito per incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea, attraverso la realizzazione e la riqualificazione di spazi e aree dedicate alla fruizione, affinché venga recepito, in maniera sempre più diffusa, il valore della cultura per il processo identitario nazionale, per la coesione e l’inclusione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo.

In merito, è stato promosso un avviso pubblico che finanzia progetti culturali e che prevedono attività come mostre, festival e rassegne, oltre alla realizzazione e la riqualificazione di spazi e aree dedicate alla fruizione dell’arte contemporanea.

Gli obiettivi enunciati sono i seguenti:

realizzare e/o riqualificare aree e spazi da destinare alla produzione e alla fruizione dell’arte contemporanea;

valorizzare il territorio e promuovere le competenze locali nel settore della creatività contemporanea, anche coinvolgendo i giovani talenti e gli artisti contemporanei nazionali/internazionali per sviluppare scambi di esperienze professionali e di confronto creativo;

favorire la costruzione di reti tra enti pubblici (musei, centri d’arte, istituzioni) ed enti privati senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, spazi indipendenti, spazi non-profit) votati alla ricerca e alla sperimentazione sull’arte contemporanea;

rafforzare la coesione e l’inclusione sociali, nonché lo sviluppo della partecipazione pubblica;

utilizzare le nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni e del miglioramento dell’accessibilità; promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità nei settori visivi, performativi e creativi anche attraverso la creazione di reti e filiere di settore;

conseguire risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale;

promuovere l’immaginario italiano e la creatività nazionale anche al fine di migliorare l’attrattività del territorio nel contesto internazionale;

perseguire gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura; alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea.

Esprimendo l’interesse a partecipare alla futura selezione per il conferimento, alla città di Termoli, del titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea per l’anno 2027, la Giunta ha dato mandato alla Fondazione Macte per la predisposizione di tutti gli adempimenti, inclusi quelli di natura progettuale, necessari alla partecipazione al futuro bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea per l’anno 2027, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione del dossier progettuale, la selezione dell’organo responsabile del progetto, del direttore artistico, dei curatori e del comitato scientifico, oltre che ogni ulteriore analisi relativa alla valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e degli obiettivi perseguiti.