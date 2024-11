Docenti, presidi, genitori e istituzioni: varato il nuovo comitato mensa

TERMOLI. Tra gli adempimenti della nuova amministrazione comunale c’è anche quello di costituire il nuovo Comitato mensa, sulla base del regolamento in vigore dal 2017.

Al suo interno vi sono dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Città; un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti gli asili nido, un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale, un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna Istituzione scolastica della Città; un rappresentante dei docenti degli asili nido e uno per la scuola dell’infanzia comunale, uno per ciascuna istituzione scolastica della Città; un rappresentante dell’Asrem – Servizio d’Igiene degli alimenti e della nutrizione; un rappresentante della Ditta appaltatrice; dall’assessore competente o suo delegato; tre rappresentanti del Consiglio comunale (due della maggioranza - uno della minoranza).

Le istituzioni scolastiche della Città di Termoli si articolano in quattro Istituti comprensivi (infanzia e primaria e secondaria di I grado), Asili nido comunali e Scuola dell’Infanzia comunale e per l’effetto occorre individuare un rappresentante dei genitori e un rappresentante dei docenti riferiti alle predette Istituzioni scolastiche che usufruiscono del servizio mensa; pervenute dai quattro Istituti comprensivi, dalla Scuola dell'Infanzia comunale e dagli Asili nido comunali, è così formato:

dai dirigenti dei quattro Istituti comprensivi:

Rosanna Scrascia - Istituto comprensivo “Bernacchia”

Luana Occhionero - Istituto comprensivo “Achille Pace”

Marina Crema - Istituto comprensivo “Schweitzer”

Francesco Paolo Marra – Istituto comprensivo “Brigida”

Dai rappresentanti dell’ Istituto comprensivo “Bernacchia”:

Flaviana Grippa (componente docente);

Laura Suriano (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’Istituto comprensivo “Achille Pace”:

Lucia Capitanio (componente docente);

Antonella Speranza (componente genitore);

Dai rappresentanti d’Istituto del Istituto comprensivo “Schweitzer”:

Maria Antonella Iovine (componente docente);

Maria De Lerma Di Celenza Di Castelmazzano (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’ Istituto comprensivo “Brigida”:

Valentina Vecchione (componente docente);

Vincenzo Rucci (componente genitore);

Dai rappresentanti della scuola dell’Infanzia comunale:

- coordinatrice pedagogica: Maria Gabriella Sabato;

- Kassandra Salvatore (componente docente);

- Cinzia Ferrieri (componente genitore);

Dai rappresentanti dell’ Asilo nido comunale Via Volturno - Difesa Grande – Montecarlo:

- Coordinatrice Pedagogica: Maria Gabriella Sabato;

- Emanuela Corso (componente docente);

- Walter Padula (componente genitore);

Un rappresentante dell’ Asrem - Servizio d’Igiene degli alimenti e della nutrizione:

- Antonio Pesaturo o suo delegato

Un rappresentante della Cir Food

- Ivo Sprocatti o suo delegato

Dall’assessore al Settore VII Assistenza alla Persona:

- Mariella Vaino o suo delegato

Tre rappresentanti del Consiglio Comunale (2 maggioranza – 1 maggioranza):

- consigliere Salvatore Di Brino (maggioranza)

- consigliere Giuseppe Spezzano (maggioranza)

- consigliera Manuela Vigilante (minoranza).