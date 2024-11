La viabilità che cambia, al Crocifisso si apre l'ingresso da via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Ormai prossimo a essere ultimato, il parcheggio "scambiatore", inserito nel piano di mobilità sostenibile, riserva una ulteriore novità.

Un progetto in continua espansione, dunque, quello che vede riqualificata la zona tra via Montecarlo, via Martiri della Resistenza e in parte via Maratona, nella sezione interna alle case Sai. Ce ne siamo occupati anche di recente, per descrivere lo stato dell'arte dell'intervento, che riuscirà a generare 140 posti auto.

In queste ore, operai al lavoro per aprire un ingresso del nuovo parcheggio proprio su via Martiri della Resistenza, che non era stato previsto originariamente.

Il parcheggio del Crocifisso prevedeva ingresso e uscita su via Maratona e via Montecarlo; tuttavia questo ingresso non verrà aperto subito, poiché quel piccolo tratto è interessato dal passaggio mezzi, che stanno lavorando presso il cantiere della scuola materna-asilo nido; il parcheggio invece è pronto, verrà asfaltato e completato a novembre, con asfalto e illuminazione; al fine di renderlo subito fruibile si sta aprendo l'innesto su via Martiri della Resistenza (solo ingresso), invece l'uscita al momento sarà verso Case Sai - via Maratona; sarà funzionale anche alla nuova scuola, che contrariamente a prima, avrà ingresso sul lato parcheggio e non più su via Maratona-Montecarlo.