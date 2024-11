La rotta Termoli-Isole Tremiti sarà coperta ancora per 4 anni dalla compagnia Nlg

TERMOLI. Sarà ancora la motonave Santa Lucia della compagnia Nlg a collegare il porto di Termoli con le Isole Tremiti.

Assegnato ancora alla Navigazione Libera del Golfo, dunque, la tratta di continuità marittima che collega lo scalo molisano e l’arcipelago diomedeo.

Non c’erano altri competitori per questo appalto di trasporto pubblico.

La durata è di 48 mesi, a partire dal primo gennaio, con un corrispettivo di 20.531.526 euro.

Come riferisce il portale specializzato Shipping Italy, «Il servizio deve essere effettuato in entrambe le direzioni con un tempo di percorrenza di un’ora e quindici minuti, con una frequenza durante tutto l’anno di un collegamento giornaliero più due settimanali aggiuntivi e un ulteriore viaggio settimanale dedicato al trasporto merci pericolose, da effettuarsi necessariamente negli orari di minor affollamento delle banchine. Nel periodo estivo, ovvero dal 1° giugno al 30 settembre, a questa programmazione verrà aggiunto un ulteriore viaggio a settimana, per un minimo complessivo di 538 coppie di corse all’anno».