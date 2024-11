Nel ricordo di Roman e Gigio: donati due defibrillatori a Campomarino

Per non dimenticare gio 07 novembre 2024

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino ha ricevuto in donazione due defibrillatori che saranno posizionati in due punti strategici della città.

La cerimonia di consegna si è svolta a Palazzo Norante, dove in rappresentanza dell'amministrazione comunale hanno partecipato il consigliere con delega allo sport Luciano Di Marco e il vicesindaco Michele D'Egidio.

Durante la manifestazione è stata ribadita l'importanza di questi dispositivi, la cui installazione rappresenta un primo passo verso una Campomarino cardio-protetta, nella quale possa essere garantita una sicurezza immediata in caso di emergenze cardiache.

I defibrillatori sono stati donati dall'Associazione "#14 Amici di Roman", che ha organizzato l'evento, e dall'associazione "Gli Amici di Gigio".

"Questi strumenti rappresentano un atto di grande responsabilità e attenzione verso il nostro territorio - ha spiegato il consigliere Luciano Di Marco - un defibrillatore può fare la differenza in situazioni critiche e salvare vite umane.

Siamo quindi profondamente grati alle due associazioni per questo dono di grande utilità per la collettività.

L'amministrazione comunale riconosce il valore di questa donazione. La presenza di un defibrillatore accessibile alla popolazione rende Campomarino un luogo più sicuro, dove ogni cittadino può sentirsi protetto"

Un aspetto importante affrontato durante l'evento è stato quella della formazione attraverso corsi in grado di consentire al maggior numero di persone possibile di poter utilizzare i dispositivi, un aspetto al quale il Sindaco e l'amministrazione comunale tengono in particolar modo e che è stato sottolineato anche dal vicepresidente dell'Associazione "Amici di Roman" Mario Belpulsi che ha ricordato la figura di Gabriele Di Vito: "Gabriele era una persona di una generosità unica, sempre pronto ad accoglierti con un sorriso, una mano tesa e una parola di conforto.

Donando questo defibrillatore alla comunità vogliamo che il suo ricordo rimanga vivo in un modo che rifletta questo suo immenso altruismo. Speriamo che sia un simbolo dell'impegno e dell'affetto che Gabriele ha sempre avuto verso chiunque incontrasse, in modo da onorare il suo amore e la sua dedizione verso la sua comunità. Ringraziamo per la disponibilità l'amministrazione comunale e in particolar modo il consigliere Luciano Di Marco".

