Fondi comunitari e sviluppo del territorio, Roberti a colloquio coi sindaci

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha incontrato sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali del Medio Molise, nell’ambito del tavolo di concertazione intercomunale per la ‘Programmazione territoriale socio-economica’, finalizzata al confronto su diversi temi, tesi a rinforzare i servizi dei Comuni delle cosiddette aree interne e sul potenziamento della viabilità, sia nei collegamenti tra gli stessi territori comunali sia dai singoli centri alla Fondovalle del Biferno.

A Palazzo Vitale presenti sindaci e amministratori dei Comuni di Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Lucito, Lupara, Morrone del Sannio, Provvidenti e Ripabottoni.

All’ordine del giorno, l’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, “indispensabili per le conseguenti importanti ricadute su tutto il territorio”, ha sottolineato il Presidente Francesco Roberti.

“Preferisco sempre il confronto diretto con chi vive e amministra le singole comunità cittadine, perché dal dialogo nascono quelle idee tese a migliorare la condizione di chi vive nelle aree interne – il commento del Presidente Francesco Roberti – Inoltre, dalla collaborazione tra amministrazioni comunali di territori limitrofi, così come dalla cooperazione tra enti, come tra Regione Molise e Provincia di Campobasso per la questione della viabilità, si raggiungono gli obiettivi prefissati con conseguenti vantaggi per tutti, tesi alla risoluzione di istanze e problematiche aperte da anni”.

“Coi sindaci e amministratori del Medio Molise, con cui torneremo a incontrarci a breve termine, abbiamo iniziato a confrontarci su idee importanti, che trasformeremo in fatti concreti, al servizio delle rispettive comunità cittadine”, ha concluso il presidente Roberti.