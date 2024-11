Dalla Casa Bianca a Propaganda Live, il racconto della "Campagna d'America"

TERMOLI. Terminata la campagna d'America per il filmaker termolese Pierfrancesco Citriniti, che assieme a Diego Bianchi ha seguito le elezioni presidenziali, nostro prezioso punto di riferimento "a stelle e strisce" nel martedì che ha segnato questo 2024.

Stasera a Propaganda Live ci sarà il racconto della vittoria del candidato repubblicano Donald Trump, che torna alla Casa Bianca dopo 4 anni di presidenza Biden.

A Pierfrancesco, proprio nelle ore del rientro in Italia, abbiamo chiesto le sue impressioni su questa esperienza vissuta in prima persona.

«Seguire da vicino le elezioni negli Stati Uniti è stata un’esperienza che porterò sempre con me. Voglio ringraziare di cuore Diego Bianchi e Propaganda Live per avermi dato questa opportunità: un viaggio che è andato oltre il semplice lavoro, arricchendomi umanamente e dandomi una prospettiva nuova e più profonda su ciò che significa raccontare il mondo.

In questi giorni, ho compreso quanto sia fondamentale non fermarsi ai titoli o alle risposte facili, ma cercare la verità con uno sguardo aperto, libero dai pregiudizi. La vittoria di Trump è stata dolorosa da accettare, perché riflette il grido di un’America che si sente tradita, che percepisce i democratici come lontani e incapaci di parlare al cuore delle persone.

E allora mi tornano in mente delle domanda che, in questi mesi, ho sentito fare da molti americani e non solo e che oggi ripropongo: ma essere democratici, da così fastidio? Fa così paura? È possibile che parole come “compassione” e “giustizia” suonino ormai vuote o lontane?

La risposta non è semplice. Ma forse il nostro compito è proprio questo: non fermarci alla sconfitta, ma cercare di costruire un racconto che vada oltre, che parli a tutti con verità e umanità. Grazie a Diego per avermi permesso di toccare con mano queste realtà, di guardare al futuro con un desiderio sincero di costruire ponti, e di immaginare un mondo dove nessuno si senta più lasciato indietro. Adesso è ora di partire e tornare a casa, portando con noi un tesoro di vita che va oltre le parole. Grazie a questa esperienza, siamo pronti a condividere ciò che abbiamo vissuto con chi ci segue, sperando che le storie raccolte e le verità scoperte possano toccare il cuore di chi ci ascolta, come hanno toccato il nostro».