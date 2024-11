Sopralluoghi nelle scuole di Larino dopo la scossa di terremoto, non ci sono danni

LARINO. A seguito dell'evento sismico di questa notte, il sindaco Pino Puchetti, la dirigente scolastica Emilia Sacco, il responsabile dell'ufficio tecnico - lavori pubblici Alfonso Scardera e la Rspp Francesca Di Palma hanno effettuato questa mattina un sopralluogo presso i plessi scolastici "A. Novelli" ed "E. Rosano", presso il Liceo "F. D'Ovidio" e l'ITAeG "San Pardo" per verificare eventuali danni.

Dal momento che nessuna criticità è stata rilevata, non si è ritenuto necessario chiudere le scuole in via preventiva.