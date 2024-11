Puchetti: «Rafforzeremo la videosorveglianza, ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini»

LARINO. Anche dal Comune di Larino si invitano i cittadini alla collaborazione.

«A seguito dei furti che hanno interessato alcune abitazioni della nostra comunità negli ultimi giorni, si ritiene opportuno mettere a conoscenza la popolazione di un protocollo d'Intesa siglato il 30 ottobre scorso, anche alla presenza del presidente della Provincia di Campobasso Pino Puchetti, tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, la Prefetta di Campobasso Michela Lattarulo, il Procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo e la Procuratrice di Larino Elvira Antonelli, finalizzato all'installazione di videocamere a elevata tecnologia per la visualizzazione delle targhe automobilistiche.

L'intervento interesserà Larino e tutto il Basso Molise, dal momento che, dai rapporti di Questura e Carabinieri, quest'ultimo risulta essere il territorio regionale maggiormente interessato da furti e microcriminalità.

Sono state pertanto già adottate misure per il rafforzamento della sicurezza, ma si chiede altresì alla cittadinanza la massima collaborazione in tal senso, e dunque di avvisare immediatamente le forze dell'ordine in caso di avvistamento di macchine o persone sospette e di allarmi provenienti da abitazioni, chiamando al numero di emergenza 112 o avvisando la Polizia Municipale al numero 0874.822445».