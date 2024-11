Furti in appartamento, presa di mira palazzina in via delle Tamerici

TERMOLI. Il fenomeno dei furti in appartamento, soprattutto nei condomini, è una questione che ciclicamente preoccupa molte città italiane. L'ultimo caso in ordine di tempo ieri, nella serata di sabato, in via delle Tamerici 44, è particolarmente significativo: tre appartamenti svaligiati su quattro al piano terra con l'unico "risparmiato" solo grazie alla presenza della famiglia residente, suggerisce che i ladri sfruttino al massimo le assenze prolungate o la tranquillità del quartiere.

La recrudescenza di questi episodi potrebbe essere legata a diversi fattori. Innanzitutto, la stagione autunnale e invernale, con giornate più corte e meno traffico nelle ore serali, offre condizioni ideali per i malintenzionati. Inoltre, la tecnologia ha reso i ladri sempre più sofisticati, con strumenti per disattivare sistemi di allarme e neutralizzare telecamere. Molti di questi furti sembrano ben organizzati e spesso i ladri conoscono già le abitudini degli abitanti.

L'aumento di questi episodi solleva importanti riflessioni sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei condomini, come una collaborazione attiva tra i residenti per controllare attività sospette e investimenti in tecnologie di sorveglianza avanzate. Inoltre, sensibilizzare i cittadini a non rendere troppo visibili le proprie assenze (come annunci sui social) e adottare abitudini che non lascino segni evidenti di abitazioni vuote potrebbe aiutare.