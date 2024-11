La colletta alimentare: «Gesto che risponde a tante esigenze della nostra realtà»

Colletta alimentare: intervista ad Antonio Dionisio

TERMOLI. Sabato 16 novembre si muoverà l’imponente macchina organizzativa della Colletta alimentare.

Iniziativa giunta alla 28esima edizione, di cui si è parlato venerdì scorso, presso l'ex cinema Sant'Antonio, in un incontro pubblico attraverso cui il Centro di Solidarietà di Termoli ha presentato la giornata nazionale della colletta alimentare.

La storia inizia dalla volontà di quattro amici, Giorgio, Marco, Mario e Diego, per replicare l'esperienza del “Banco dos Alimentos” di Barcellona, in Italia. Nel 1989 costituiscono la Fondazione Banco Alimentare e l’anno successivo il cavalier Danilo Fossati, presidente della Star, decide di sostenere la Fondazione con una donazione, che consente di affittare il primo magazzino nella città di Meda (MI).

Quando Fossati incontra don Luigi Giussani, punto di riferimento per i quattro amici, tra i due si crea subito un’intesa profonda che li porterà a collaborare, per dar voce a un desiderio comune: ridurre gli sprechi alimentari e aiutare le persone in difficoltà.

Sono intervenuti Antonio Dionisio Presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise, Mauro Morelli Responsabile della giornata nazionale della colletta alimentare Abruzzo Molise, Lorenzo Torosantucci presidente del Centro Solidarietà di Termoli, moderatore prof. Mario Mascilongo. Mons. Gianfranco De Luca apre i lavori e nella sua introduzione parlando della colletta alimentare l'ha definita: "una festa quando si ama gratuitamente, il gesto stesso di donare è una benedizione. Un gesto che risponde a tante esigenze della nostra realtà, in particolare di 18 parrocchie, dell'Emporio della Caritas e della mensa dei poveri".





Antonio Dionisio ha illustrato il vero senso della colletta alimentare in punti essenziali, specificando che è un gesto di carità concreta e straordinaria. Condividere, il bisogno alimentare per condividere il senso della vita. Conoscere le necessità di chi aiuta i bisognosi attraverso la condivisione per scoprire il senso della vita.

La colletta nasce in un ambiente di educazione precisa che è quella cristiana. La colletta è bellezza. Il banco alimentare assiste 6000 persone in Molise. In Italia 5,6 milioni persone vengono assistite, il 40% hanno minori in casa e sono in uno stato di bisogno prossimo alla povertà. Nel 2023 sono state raccolte dal Banco Alimentare 3.500 tonnellate di queste il 60% sono aiuti che eroga l'Agea, un parte provengo dall'industria, da quelle merci che il mercato non riesce a distribuire, altra parte di aiuti sono il recupero di alimenti non venduti dalla grande distribuzione, il 4% proviene dal settore ortofrutta ed è costituita da prodotti non troppo perfetti per la vendita, il 12% proviene dalla colletta alimentare ed è costituito da prodotti difficile a da recuperare. I prodotti vanno a 40.000 strutture che provvedono alla distribuzione di cui 6000 sono in Molise. Sono 230 partner consorziati con il banco alimentare Abruzzo Molise che si avvale di 7 unità a livello direttivo, di 7 dipendenti e di 50 volontari stabili. Dionisio termina il suo intervento con un invito che è lo slogan della giornata che recita " un gesto da vivere. E da rivivere".

Mauro Morelli ha definito la colletta un gesto bello che nello stesso giorno in tutto il paese compiono centinaio di migliaia di persone contemporaneamente. Aggiunge un messaggio molto importante è diffuso dal banco alimentare "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita". Nel testo del messaggio di Papà Francesco per la VIII giornata mondiale dei poveri si legge: " i poveri hanno molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull'altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l'essenziale per la vita e be altro". Nel 2013 in Basso Moise sono state raccolte 15 tonnellate di aiuti alimentari pari a 30.000 pasti.

La colletta alimentare è un incontro tra persone diverse per raccogliere pasti per chi ha bisogno. Lorenzo Torosantucci si sofferma a fornire elementi tecnici alle associazioni che intendono partecipare alla colletta e sottolinea: "siamo fatti per donare del bene e per riceverlo". Il prof. Mascilongo conclude l'incontro dando appuntamento a martedì 12 novembre alle ore 19.15 presso la chiesa del Sacro Cuore dove mons. De Luca celebrerà una santa messa per tutti i volontari delle 23 associazioni partecipanti, in basso Molise, alla colletta alimentare. Alcune notizie utili su quali prodotti chiedono di donare: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno in scatola e alimenti per l'infanzia.

Giuseppe Alabastro