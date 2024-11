Fermate più confortevoli sul percorso del trasporto urbano con le nuove pensiline

TERMOLI. Già avviato lo scorso anno, nuovo impulso all’opera di riqualificazione e sostituzione delle pensiline del trasporto pubblico locale a Termoli.

Su pressing dell’assessorato competente, infatti, guidato dall’avvocato Enrico Miele, attento a cosa accade in periferia, lui che ha vissuto per decenni a Difesa Grande, la Gtm in questi giorni sta provvedendo alla “rigenerazione” delle fermate del servizio urbano, che necessitavano di un robusto intervento.

Quartieri popolosi come Santa Maria degli Angeli e contrada Porticone necessitavano di una sistemazione adeguata, poiché in vista della stagione più fredda occorreva porre fine ai disagi degli utenti che ora potranno ripararsi meglio nell’attesa della “circolare”. Residenti, anziani, studenti e anche lavoratori che usufruiscono delle linee della Gtm, specie nei giorni feriali, avevano segnalato alcune problematiche, poi comprovate anche dai sopralluoghi mirati.

Non sono gli unici lavori in corso, anche al Terminal bus, nell’area del parcheggio riservato alle autovetture, si sta sistemando la zona dove si formavano pozzanghere ampie a ogni pioggia battente, in via di realizzazione le griglie di scolo.