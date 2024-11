Segnali stradali coperti da volantini di auguri, il sindaco di Mafalda: «Sono atti vandalici»

MAFALDA. Una vera e propria lettera aperta, quella con cui il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, si è rivolto oggi alla comunità locale, per mettere alla berlina il poco decoro urbano causato dai messaggi-volantini di auguri appiccicati un po' dappertutto, segnali stradali compresi.

«Cari mafaldesi, con grande dispiacere mi trovo a dover affrontare un problema che riguarda il decoro e la sicurezza del nostro paese: l'atto irresponsabile e incivile di coprire, sporcare e vandalizzare i segnali stradali. Questi comportamenti non solo deturpano il nostro ambiente urbano ma mettono a rischio la sicurezza di tutti noi. I segnali stradali sono essenziali per garantire la circolazione ordinaria e sicura di veicoli e pedoni. Danneggiarli, sporcarli o coprirli significa mettere in pericolo la vita di chi percorre le nostre strade.

Chiedo a tutti voi un rispetto assoluto per il bene comune. Il nostro paese è la casa di ciascuno di noi, e mantenerla pulita e sicura è responsabilità di tutti. Segnalateci immediatamente eventuali atti di vandalismo affinché possiamo intervenire rapidamente con sanzioni esemplari come prevede la legge. Il decoro urbano riflette il nostro senso civico e il rispetto per la comunità in cui viviamo.

Sono fiducioso che, con il contributo di tutti, possiamo mantenere e migliorare il nostro paese bello e sicuro per tutti noi.

Con ferma determinazione e impegno».