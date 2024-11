"Palestina libera" sulla spiaggia di Termoli: «Stop al genocidio»

TERMOLI. Un gruppo di ragazzi oggi sull’arenile della spiaggia sant’Antonio ha voluto manifestare con scritte e disegni il loro dissenso contro il genocidio contro il popolo palestinese.

"Siamo un gruppo di ragazze e ragazzi che non riesce a rimanere indifferente di fronte al genocidio che, a nostro avviso, si sta consumando in Palestina. Dopo aver assistito alla carneficina degli ultimi mesi, durante i quali decine di migliaia di vite sono state spezzate in territorio palestinese e libanese, abbiamo deciso di lanciare un messaggio di sensibilizzazione anche nella nostra città.

Grazie al supporto di Agostino Senese, che ci ha spiegato le tecniche per la realizzazione delle sue imponenti opere sulla sabbia, abbiamo creato quest’opera nella speranza di contribuire a rompere il muro dell'indifferenza".

