Centro sociale per anziani a Difesa Grande, l'opposizione incalza: «Va riaperto»

TERMOLI. Come abbiamo anticipato pubblicando l'ordine del giorno dell'assise civica in agenda domani sera, si discuterà la mozione per la riapertura del Centro Sociale Anziani di Difesa Grande in Consiglio Comunale.

«Il prossimo 11 novembre 2024, il Consiglio comunale di Termoli discuterà una mozione di grande importanza per il quartiere di Difesa Grande. La proposta, presentata dai Consiglieri Oscar Scurti e Manuela Vigilante (Partito Democratico), Mario Orlando e Giuseppe Mileti (Voglia di Termoli), e Marcella Stumpo (Termoli Bene Comune Rete della Sinistra), mira alla riapertura del Centro Sociale per Anziani di Difesa Grande, chiuso durante l’emergenza Covid.

Questa struttura, da anni punto di riferimento per la socialità e il sostegno culturale degli anziani del quartiere, non ha ancora ripreso le attività, nonostante l’impegno unanime del Consiglio Comunale a gennaio 2024, che chiedeva all’amministrazione di riaprire il Centro.

I firmatari della mozione sottolineano l’urgenza di restituire agli anziani uno spazio di aggregazione e sostegno, evidenziando come la prolungata chiusura abbia causato isolamento e privato molti di un luogo sicuro e familiare. I consiglieri chiedono quindi al sindaco e alla Giunta di procedere alla riapertura dei locali a Difesa Grande, e, in caso di difficoltà, di considerare l’affitto di strutture alternative nel quartiere, come previsto dal Regolamento comunale».

Oscar Daniele Scurti, primo firmatario, ha dichiarato: “La chiusura prolungata del Centro è una ferita aperta per gli anziani di Difesa Grande, che da troppo tempo sono privati di uno spazio fondamentale per la loro socialità. Chiediamo che l’amministrazione agisca con rapidità e concretezza.”

Manuela Vigilante ha aggiunto: “Questo impegno è un atto di responsabilità verso i nostri anziani, che meritano attenzione e supporto. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale e l'amministrazione comprendano l’urgenza della nostra richiesta.”

Per anni, il Centro Sociale Anziani di Difesa Grande ha ospitato attività ludiche e culturali che promuovevano inclusione e benessere psicologico. I Consiglieri chiedono che la struttura possa tornare operativa, migliorando così la qualità della vita di molti cittadini di Termoli.

Il giorno 11 novembre il Consiglio Comunale sarà quindi chiamato a votare questa mozione, che, se approvata, rappresenterà una vittoria importante per la comunità e un segnale di attenzione e vicinanza agli anziani della città.