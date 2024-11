Nuovo consiglio direttivo al comitato di quartiere Sant'Alfonso

Nuovo direttivo al comitato di quartiere Sant'Alfonso: intervista a Gianfranco Cannarsa

TERMOLI. Nella serata si venerdì, presso i locali dell'Associazione Sae 112, si è tenuto il rinnovo del direttivo del Comitato Sant’Alfonso. Il presidente Gianfranco Cannarsa ha annunciato i nominativi del nuovo Consiglio direttivo. Il nuovo vice presidente è il dottor Francesco Miedico, il segretario Gianni Ferrante, consigliere con delega arte e spettacolo, la professoressa Ylenia Paladino, artista e docente, consigliere con delega all'ambiente Alessandra Di Pasquale. Il direttivo sarà affiancato da altre figure esperte esterne al Consiglio per garantire maggiore efficienza e servizi nei diversi settori pubbliche relazioni, sicurezza e assistenza legale, in particolare in materia ambientale.

Il presidente Gianfranco Cannarsa con questo nuovo esecutivo pensa di dare mangiare slancio alla vita del Comitato Sant'Alfonso, una rinnovata azione programmatica che in spirito di collaborazione con l'amministrazione comunale cercherà di migliorare i servizi del quartiere, l'aspetto ludico ricreativo, culturale, artistico, arredo urbano, una sede per un polo ricreativo per la popolazione anziana. Intenzione unanime dell'interno consiglio direttivo è assicurerà una azione che rende la vita del quartiere più baricentrica, promuovendo iniziative culturali, manifestazioni, attività ludiche anche nel quartiere di competenza, uscire da schemi obsoleti che relegano quest'area della città solo come zona di transito tra il terminal bus e la stazione ferroviaria o una zona dove si svolge il mercato settimanale.





Dare un nuovo e forte impulso alla vena artistica e culturale, nuova vitalità a questa zona della città è di vitale importanza, curare la bellezza come ha asserito la prof.ssa Paladino citando Van Gogh: "sogno il mio dipinto e dipingo il mio sogno" con questo spirito artistico anche degli eventi legati al mondo della moda, prendersi cura della bellezza, promuovere la bellezza tra i giovani, può migliorare sicuramente la qualità della vita nel quartiere anche con attività di rilevanza comunale, perché l'arte risveglia l'anima e le coscienze. Il vicepresidente dottor Miedico nel suo intervento ha trattato l'importanza di dare all' ascolto alle eventuali richieste che provengono dal territorio, curare una comunicazione anche sui social che informi e raccoglie proposte. Queste iniziative potrebbero portare nuova vitalità e nuova linfa anche economica al quartiere con la speranza di fare rifiorire quelle attività che nel corsi degli ultimi anni sono cessate.

La consigliere Alessandra Di Pasquale, il suo compito in seno al Consiglio direttivo sarà quelli di proporre al comune di aggiornare la cartellonistica, pensare una nuova urbanistica di questo pezzo della città di Termoli dove vivono tantissime famiglie con bambini ma anche tanta popolazione anziana che sente il bisogno di poter usufruire dei luoghi dove socializzare o dove poter trovare ristoro su comode panchine, migliorare la qualità della vita del quartiere. Con queste proposte e coadiuvati anche da esperti esterni al direttivo a fine di dare il via a nuove iniziative e proposte da sottoporre all'Amministrazione per rendere questa parte della città più bella e interessante non solo per i residenti e per tutti i termolesi ma anche per i turisti che contribuiscono all'economia della nostra città, che resta comunque una cittadina a forte vocazione turistica.

Giuseppe Alabastro