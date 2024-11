Scuole e progetti Pnrr: il work in progress dei progetti di edilizia didattica

TERMOLI. Tra ricorrenze e contingenze, la sicurezza nelle scuole è tornata prepotentemente alla ribalta nelle ultime due settimane.

Prima con l'anniversario del sisma di San Giuliano di Puglia, che l'ha rievocata com'è giusto che fosse, quindi i controlli seguiti alla scossa di sabato scorso.

Sicurezza nei luoghi didattici al centro del programma di intervento massiccio che l'amministrazione comunale, nel precedente mandato, ha previsto coi fondi del Pnrr.

Sono nove gli interventi e abbiamo acquisito il report sullo stato di avanzamento dei lavori. Una scuola ex novo è quella in via di realizzazione a Colle della Torre, con l'involucro in legno e il completamento del tetto. L'adeguamento sismico in via Tremiti e in contrada Pantano Basso sono in fase di perizia.

In progressione anche la mensa negli edifici di via Volturno e via Stati Uniti, nel primo caso con la struttura in cemento armato e nel secondo con la copertura in legno. In via Montecarlo dopo la demolizione, accanto al nuovo parcheggio dello "scambiatore", in corso le opere di fondazione. Stessa situazione nell'asilo nido di via Volturno. Infine, operai al lavoro per l'ampliamento della scuola materna di via Catania, dove successivamente ci sarà anche l'adeguamento funzionale, dopo il giugno 2025.

Galleria fotografica