Sbalzi di corrente e interruzioni della fornitura di energia elettrica a Colle della Torre

TERMOLI. Diversi residenti di Colle della Torre a Termoli segnalano da molti giorni continui sbalzi di corrente e interruzioni della fornitura di energia, in particolare nel quadrante tra via Pascoli e via Quasimodo.

Le segnalazioni rivolte a E-distribuzione al momento non hanno prodotto alcun intervento da parte del gestore della rete elettrica. Il permanere del disservizio desta preoccupazione in particolare modo per i potenziali danni a cui vanno incontro tutti gli elettrodomestici e i sistemi elettronici presenti nelle residenze coinvolte.

I cittadini constatata l'inerzia da parte del gestore della rete elettrica hanno sollecitato l'amministrazione comunale di Termoli di farsi parte diligente nell'interlocuzione con E-distribuzione, così da sollecitarla ad individuare la causa del disservizio e risolvere il problema nel più breve tempo possibile.