Un grande storia: «La memoria del cuore di don Giulio Di Rocco»

TERMOLI. Si è svolta sabato sera, presso l’ex cinema Sant'Antonio a Termoli, la presentazione del libro La Memoria del cuore, biografia di monsignor Giulio Di Rocco, sacerdote di profonda fede e figura storica della comunità termolese. L'evento ha richiamato numerosi cittadini e personalità, accorsi per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita religiosa, educativa e culturale della città.

Scritto dall’avvocato Angelo Marolla, vicepresidente della Fondazione Don Giulio Di Rocco, il libro ripercorre la vita del sacerdote, mettendo in luce il suo impegno come educatore, letterato e figura di spicco nel panorama ecclesiale locale. Il titolo del volume, La Memoria del cuore, riecheggia una toccante espressione di Papa Francesco, pronunciata quando ancora era cardinale, per sottolineare l’importanza del ricordo radicato nell’amore.





Don Giulio Di Rocco è ricordato per la sua straordinaria dedizione all’educazione delle nuove generazioni, avendo insegnato religione nelle scuole termolesi dagli anni ‘60 agli anni ‘80. Era un punto di riferimento spirituale e morale per giovani e adulti e ricoprì ruoli di assistenza spirituale per numerose associazioni, tra cui le Suore della Carità, i Laureati Cattolici, i Medici Cattolici e Comunione e Liberazione. Presiedette anche l’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Termoli – Larino e fu parroco della chiesa di San Timoteo, simbolo di fede e comunità per la città.





Oltre alla sua missione pastorale, Don Giulio fu un prolifico autore di poesie, saggi storici e un romanzo, con una forte passione per la sua terra d’origine, Guardialfiera. Era figlioccio dello scrittore Francesco Jovine, dal quale ereditò l’amore per la letteratura e con cui intrattenne un’appassionata corrispondenza, riportata nel libro di Marolla.

Il libro di Marolla non è solo una biografia, ma anche un'istantanea del fermento culturale a Termoli negli anni '60, '70 e '80. Il racconto tocca associazioni studentesche e cattoliche, e iniziative che hanno arricchito la città, come la Filodrammatica Termolese, la Cooperativa Culturale “Il Villaggio” e la Scuola Primaria dell’Infanzia “N. M. Campolieti”. A questi progetti Don Giulio ha contribuito in modo determinante, promuovendo una visione di comunità unita, orientata alla cultura e al rispetto reciproco.





All’incontro hanno partecipato, oltre all’autore del libro, sua eccellenza monsignor Domenico D’Ambrosio, già Vescovo di Termoli– Larino, l’ingegnere Antonio Del Torto e il professor Giovanni Maddalena, docente dell’Università degli Studi del Molise, che hanno condiviso i loro ricordi e riflessioni sul ruolo prezioso svolto da Don Giulio nella crescita della comunità termolese. La serata è stata moderata dal dottor Luigi Catelli, magistrato, che ha guidato gli interventi con sensibilità e attenzione, coinvolgendo il pubblico in un incontro che ha toccato le corde dell’emozione.

La presentazione di La Memoria del cuore è stata un momento di raccoglimento e riflessione sulla figura di un sacerdote che ha incarnato i valori cristiani con semplicità e determinazione. Un’occasione per riscoprire le radici di una comunità che, grazie all’impegno di figure come Don Giulio, ha saputo crescere e prosperare nel rispetto dei valori di fede, cultura e solidarietà. L’evento ha lasciato nei presenti un senso di gratitudine e di affetto, confermando l’importanza della memoria come ponte tra passato e presente, e un richiamo all’impegno condiviso per il bene comune.

