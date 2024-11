Territorio da scoprire e passione in moto: la Transitalia Challenge 2025 farà base a Termoli

TERMOLI. L’ultimo scorcio di primavera porterà in dote al territorio costiero e al Molise una nuova manifestazione, che si preannuncia entusiasmante. Lo sarà di sicuro per gli appassionati delle due ruote, quelli che ricadono nelle attività della FederMoto.

Nel recentissimo salone Eicma, di cui ci siamo già occupati oggi, sul versante agonistico, a Milano è stato presentato il calendario del Mototurismo Fmi 2025, con il primo appuntamento in programma il 5 gennaio ad Aquileia e l’ultimo il 17 ottobre a Sant’Angelo in Vado, per una stagione che promette emozioni. Una stagione che vede l’evento di “Turismo avventura” di maggior durata iniziare e finire a Termoli, dal 9 al 15 giugno.

Le manifestazioni di Adventure Touring - “Turismo Avventura” - consistono in escursioni di carattere turistico per motocicli in regola con il codice della strada con peso superiore a150 kg, caratterizzate da percorsi con fondo naturale.

A seconda delle caratteristiche dei percorsi, gli eventi potranno essere differenziati in Adventouring o Mototurismo Discovering,

L’obiettivo principale legato alla organizzazione di tali manifestazioni è quello di contribuire a sviluppare una cultura del mototurismo che faccia apprezzare ai partecipanti gli aspetti naturalistici, culturali e gastronomici dei luoghi attraversati, sensibilizzando i partecipanti sui temi inerenti il rispetto dell’ambiente.

Queste manifestazioni sono indirizzate a chi voglia coniugare l’aspetto della guida consapevole con quello del viaggio e della scoperta.

Manifestazioni turistiche in cui viene messa in evidenza la condotta di guida e della capacità di navigazione: i percorsi quindi non potranno essere segnalati, l’orientamento e la ricerca del percorso sarà dettato da tracce Road Book e/o GPS consegnate agli iscritti.

In questa ottica, in Molise ci sarà la Transitalia Challenge, proprio con partenza e traguardo a Termoli.

All'itinerario On Road di asfalto stretto e secondario, si aggiunge la Plain Track, che sarà più guidata e avrà settori di strade Off Road scorrevoli che permetteranno di attraversare alcune aree del centro sud Italia veramente nascoste e affascinanti.

Il Transitalia Challenge è molto più di un semplice viaggio in moto. È un evento esclusivo dove l’avventura si intreccia con la scoperta delle tradizioni locali, rendendo ogni chilometro un’opportunità per arricchire il tuo spirito. Scopri le tradizioni, le usanze e le curiosità delle regioni attraversate, grazie al nostro Travel Quiz Book che ti permette di immergerti ancora di più nella cultura italiana. Perfetto per le coppie di motociclisti che desiderano condividere momenti di pura emozione e scoprire l’Italia in modo autentico.

Il Turismo Avventura vuole dare la possibilità agli appassionati di scoprire posti meno conosciuti del nostro paese. Saranno tredici gli appuntamenti stagionali, con un occhio di riguardo alla Transitalia Challenge, dalla durata di sette giorni in programma a Termoli.